Covid, Conte: “Con le misure delle aree gialle, durante feste impennata inevitabile. Limitazioni necessarie per scongiurare terza ondata” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate“. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa parlando delle nuove misure per arginare l’epidemia da coronavirus. “Nel giro di un mese abbiamo piegato la curva dei contagi – spiega – Continuando in questo modo è ragionevole prevedere che tutte le regioni, nel giro di due settimane, saranno gialle“. Ma è l’arrivo delle festività natalizie a preoccupare: “Se affrontassimo con le misure delle aree gialle questo periodo sarebbe inevitabile un’impennata. Per questo sono necessarie ulteriori restrizioni per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio”. E conclude: “Dobbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020)tinueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate“. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, in conferenza stampa parlandonuoveper arginare l’epidemia da coronavirus. “Nel giro di un mese abbiamo piegato la curva dei contagi – spiega – Continuando in questo modo è ragionevole prevedere che tutte le regioni, nel giro di due settimane, saranno“. Ma è l’arrivofestività natalizie a preoccupare: “Se affrontassimo con lequesto periodo sarebbeun’. Per questo sonoulteriori restrizioni per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio”. E conclude: “Dobbiamo ...

