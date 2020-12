Covid | Ciccozzi | “Il vaccino ci darà una grande mano ma agisce sui sintomi non sull’infettività”

Leggi su dire

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – ‘Covid -19, dall’epidemiologia al vaccino‘ è il talk che ha riunito importanti personalità del mondo scientifico quali: Massimo Ciccozzi, Paolo Arullani, Nicola Petrosillo e Giorgio Minotti che ha avuto il merito di fare un quadro dagli esordi della pandemia ad oggi dove la corsa al vaccino è il tema più dibattuto nelle ultime ore. Si è parlato anche degli studi pubblicati sulla rivista New England e in particolare ‘Randomized Trial of Convalescent Plasma in Covid-19 Severe Pneumonia‘ e ‘A cluster-randomized trial of Hydroxychloroquine for prevention of Covid-19‘ dove viene reso noto come i trattamenti con Rendesivir, l’idrossiclorichina e la plasmaterapia non funzionano ma che ad oggi sono le terapie più usate. Nel particolare il professor Massimo Ciccozzi, Epidemiologo del Campus Bio-medico di Roma ha dimostrato il lavoro portato avanti dagli esordi della pandemia e all’agenzia di stampa Dire ha dichiarato a tal proposito: “Ieri ho potuto far vedere che il virus muta, l’ultima mutazione che abbiamo visto è per la precisione una delezione nella proteina Nsp1 e ho ribadito che la DG614 corrisponde alla famosa mutazione che è stata rilevata sulla proteina spike. Tale mutazione, questa è stata la nostra ipotesi, aumentava la contagiosità del virus. Sempre un articolo pubblicato su Nature ha validato, una settimana fa, questa ipotesi su modelli sperimentali sia su cellule che su animali. Si è visto che il virus che presentava questo tipo di mutazione agiva nell’essere molto più pericoloso a livello di infezione almeno 13 volte maggiore rispetto ai ceppi non mutati”.