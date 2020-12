Covid, chi e quando riceverà il vaccino. Pronto il piano dell’Italia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Duecentodue milioni di dosi. È questa la quota di vaccini anti-Covid destinata all’Italia nel 2021, pari al 13,46% dell’approvvigionamento totale europeo. È quanto si evince dalla strategia per il vaccino elaborata e condivisa dal ministero della Salute congiuntamente con presidenza del Consiglio, Iss, Agenas e Aifa. Priorità nella somministrazione sarà data a operatori sanitari e sociosanitari, anziani e residenti delle Rsa, mentre per l’inoculazione del vaccino si prevede un fabbisogno di circa ventimila persone. vaccino, ATSRAZENECA IN POLE POSITION Sebbene per la somministrazione si dovrà attendere il via libera dell’Ema, Agenzia europea per i medicinali, è già disponibile una stima delle dosi che saranno destinate al nostro Paese nel corso del 2021, suddivise per aziende produttrici. A fare la parte del leone nel ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020) Duecentodue milioni di dosi. È questa la quota di vaccini anti-destinata all’Italia nel 2021, pari al 13,46% dell’approvvigionamento totale europeo. È quanto si evince dalla strategia per ilelaborata e condivisa dal ministero della Salute congiuntamente con presidenza del Consiglio, Iss, Agenas e Aifa. Priorità nella somministrazione sarà data a operatori sanitari e sociosanitari, anziani e residenti delle Rsa, mentre per l’inoculazione delsi prevede un fabbisogno di circa ventimila persone., ATSRAZENECA IN POLE POSITION Sebbene per la somministrazione si dovrà attendere il via libera dell’Ema, Agenzia europea per i medicinali, è già disponibile una stima delle dosi che saranno destinate al nostro Paese nel corso del 2021, suddivise per aziende produttrici. A fare la parte del leone nel ...

