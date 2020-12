Covid Carcere Sulmona | sale la preoccupazione per i contagiati Arrivano i rinforzi

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 dicembre 2020) L'Aquila - La situazione alla Casa Reclusione diè davvero seria e desta preoccupanti criticità, visti i numeri di positivi accertati negli ultimi giorni. Il bollettinoamaramente a 66 detenuti, di cui 2 ospedalizzati, e 10 Agenti di Polizia Penitenziaria. A dare notizia sono Francesco MARRELLI Segretario Generale Camera del Lavoro CGIL L’Aquila, Anthony PASQUALONE e Giuseppe MEROLA della FP CGIL che esprimono gratitudine per la consueta vicinanza e sensibilità posta in essere dal Vice Capo DAP, il magistrato Roberto Tartaglia, come già avvenuto anche in diverse situazioni precarie verificatosi in altri Istituti. In più occasioni avevamo già evidenziato le difficoltà che si stavano riscontrando nel penitenziario peligno, agli albori dei primi contagi accertati - tuonano i sindacalisti - tenendo anche conto di altri casi nel distretto ...