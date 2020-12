Covid, Burioni: “Pronto a fare il vaccino per primo” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Siccome qualcuno mi mette nella lista delle ‘persone che non si vaccinerebbero’, chiarisco pubblicamente che sono disponibile a farmi vaccinare il giorno dopo l’approvazione del vaccino. Per primo”. Il virologo Roberto Burioni ha sgombrato il campo da ogni dubbio e con un post su Twitter ha chiarito la sua posizione in merito al vaccino anti Covid: non solo sarebbe disposto a farlo, ma sarebbe anche uno dei primi a volerlo fare. Subito si sono scatenati numerosi commenti sul suo profilo a sostegno del professore dell’università Vita-Salute San Raffaele. “L’hanno già fatto quando mi sono vaccinato contro l’influenza e ho pubblicato il filmato” commenta il virologo a proposito di chi cerca di screditarlo su internet, in risposta ai suoi follower. Leggi anche: 1. A Natale e Capodanno ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Siccome qualcuno mi mette nella lista delle ‘persone che non si vaccinerebbero’, chiarisco pubblicamente che sono disponibile a farmi vaccinare il giorno dopo l’approvazione del. Per. Il virologo Robertoha sgombrato il campo da ogni dubbio e con un post su Twitter ha chiarito la sua posizione in merito alanti: non solo sarebbe disposto a farlo, ma sarebbe anche uno dei primi a volerlo. Subito si sono scatenati numerosi commenti sul suo profilo a sostegno del professore dell’università Vita-Salute San Raffaele. “L’hanno già fatto quando mi sono vaccinato contro l’influenza e ho pubblicato il filmato” commenta il virologo a proposito di chi cerca di screditarlo su internet, in risposta ai suoi follower. Leggi anche: 1. A Natale e Capodanno ...

