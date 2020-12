Covid, Arcuri: “Vaccino per tutti entro l’estate” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – “Siamo certi che la campagna di vaccinazione potra’ essere cominciata con massima sicurezza, efficacia ed efficienza. Tra il secondo e il terzo trimestre 2021, a cavallo dell’estate, potremo vaccinare l’intera popolazione. Solo con l’immunita’ di gregge potremo dire di essere usciti da questa tragedia che affligge il nostro Paese e il mondo”. Cosi’ Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, in audizione alla Camera nelle Commissioni riunite Trasporti e Affari sociali sul trasporto e la distribuzione dei vaccini contro il virus. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – “Siamo certi che la campagna di vaccinazione potra’ essere cominciata con massima sicurezza, efficacia ed efficienza. Tra il secondo e il terzo trimestre 2021, a cavallo dell’estate, potremo vaccinare l’intera popolazione. Solo con l’immunita’ di gregge potremo dire di essere usciti da questa tragedia che affligge il nostro Paese e il mondo”. Cosi’ Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, in audizione alla Camera nelle Commissioni riunite Trasporti e Affari sociali sul trasporto e la distribuzione dei vaccini contro il virus.

Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Covid-19, in audizione alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali della Camera, in merito ai vaccini. “In Italia – ha spiegato – ...

