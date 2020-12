Covid | approvato il decreto di Natale - Ecco come potremo muoverci

(Di giovedì 3 dicembre 2020)e Capodanno in casa nei propri Comuni e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. E' questo il cuore dellegge di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid approvato

Natale e Capodanno «blindati» dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il ...Via libera nella notte al decreto in vigore da domani. Si potrà tornare nella residenza, abitazione o domicilio, ma è vietato trasferirsi nelle seconde case che si trovano fuori regione o provincia. C ...