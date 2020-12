Covid | 993 morti nelle ultime 24 ore | da inizio pandemia mai così tanti in un giorno DATI

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 3 dicembre registra il peggior bilancio di vittime. Un numeroalto, spiega Arcuri, “non si vedeva dal 27 marzo, quando abbiamo avuto 969 decessi”. Segnalati 23.225 nuovi casi su 226.729 tamponi effettuati: la percentuale di positivi è al 10,2% (ieri 9,99%). In calo i ricoverati con sintomi (-682) e i pazienti in terapia intensiva (-19). Dall’della, i contagiati - compresi guariti e vittime - sono stati 1.664.829. I, in totale, sono 58.038