Covid-19 | nuovo decesso a Mercato San Severino | altri casi ad Agropoli e Olevano

(Di venerdì 4 dicembre 2020)-19:460 contagi in 24 ore nel salernitano, i dati ministeriali 3 dicembre 2020-19, il parroco di Rutino negativo al secondo tampone 3 dicembre 2020 Aumentano i decessi per-19 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

Secondo il commissario Domenico Arcuri prima dell’estate l’Italia avrà vaccinato tutti gli ultra sessantenni: «Gli anziani che hanno da 80 anni in su sono circa 4 milioni ...Il coprifuoco resta alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come ora anche nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le ...