Covid-19, l’incidente normale dell’economia globalizzata (Di giovedì 3 dicembre 2020) Se si pensasse che la pandemia che stiamo vivendo sia soltanto una malattia infettiva virale si commetterebbe un grave errore. Lo afferma con inusuale chiarezza il gesuita coreano Cho Hyun-Chul sul nuovo numero de La Civiltà Cattolica di imminente pubblicazione: “Il Covid-19 è, da un lato, un incidente sanitario e, dall’altro, un problema ambientale. Riguarda la questione umana dello sviluppo e dell’economia. Se ci si limita a considerarlo una malattia o una complicazione ambientale, si perde il punto essenziale e non si troveranno le vere soluzioni. Come ha detto papa Francesco nell’enciclica Laudato si’ , dobbiamo ricordare che non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale”. La duplice crisi va dunque collegata all’economia e all’ideologia della crescita economica, perseguita in ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020) Se si pensasse che la pandemia che stiamo vivendo sia soltanto una malattia infettiva virale si commetterebbe un grave errore. Lo afferma con inusuale chiarezza il gesuita coreano Cho Hyun-Chul sul nuovo numero de La Civiltà Cattolica di imminente pubblicazione: “Il-19 è, da un lato, un incidente sanitario e, dall’altro, un problema ambientale. Riguarda la questione umana dello sviluppo e. Se ci si limita a considerarlo una malattia o una complicazione ambientale, si perde il punto essenziale e non si troveranno le vere soluzioni. Come ha detto papa Francesco nell’enciclica Laudato si’ , dobbiamo ricordare che non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale”. La duplice crisi va dunque collegata all’economia e all’ideologia della crescita economica, perseguita in ...

