Covid-19, istituita zona rossa per il campo rom di Scampia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con l’Ordinanza n.94, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, è stata istituita una “zona rossa” relativa al campo rom situato lungo la Circumvallazione esterna di Scampia. “Prosegue il lavoro di contrasto alla diffusione del contagio”, si legge nella nota dell’Unità di Crisi Regionale. “Si invitano le autorità preposte e quindi le forze dell’ordine a garantire il rispetto dell’ordinanza, e nel caso del campo rom, anche l’isolamento sia diurno che notturno”. Ecco uno stralcio dell’ordinanza: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con l’Ordinanza n.94, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da-19, è statauna “” relativa alrom situato lungo la Circumvallazione esterna di. “Prosegue il lavoro di contrasto alla diffusione del contagio”, si legge nella nota dell’Unità di Crisi Regionale. “Si invitano le autorità preposte e quindi le forze dell’ordine a garantire il rispetto dell’ordinanza, e nel caso delrom, anche l’isolamento sia diurno che notturno”. Ecco uno stralcio dell’ordinanza: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

zazoomblog : Covid-19 istituita zona rossa per il campo rom di Scampia - #Covid-19 #istituita #rossa #campo - hondanomala : Mentre si pensa a tagliare di 300MLN la #Sanità,puntando sul #digitale e #vaccini,non è stato assunto nuovo persona… - VittorioBanti : RT @Lymond15: @VittorioBanti La terza cosa con l'euro si è di fatto istituita una patrimoniale. Come del resto fa ora il governo con Conte… - Lymond15 : @VittorioBanti La terza cosa con l'euro si è di fatto istituita una patrimoniale. Come del resto fa ora il governo… - infoitinterno : Aosta, istituita la Commissione speciale per l'emergenza Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid istituita Minturno, istituita la "bolla" sanitaria attorno la Domus Aurea per Covid h24 notizie L’Oms sulla vicenda del piano pandemico pare interessata a proteggere equilibri politici più che l’imparzialità

"Perché è stato ritirato il report? Per non mettere in cattiva luce il ministro Speranza o perché uno dei 'fallimentari colleghi' è Ranieri Guerra stesso?" ...

La seconda ondata e il disastro pugliese: tutti gli errori della Regione

Valutazione sbagliate, ritardi e operatori che mancano:il governatore Emiliano in difficoltà con la nuova gestione della pandemia ...

"Perché è stato ritirato il report? Per non mettere in cattiva luce il ministro Speranza o perché uno dei 'fallimentari colleghi' è Ranieri Guerra stesso?" ...Valutazione sbagliate, ritardi e operatori che mancano:il governatore Emiliano in difficoltà con la nuova gestione della pandemia ...