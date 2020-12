Covid-19, il bollettino di giovedì 3 dicembre: 23.225 casi con 226mila tamponi. 993 i morti (Di giovedì 3 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute riportano 23.225 nuovi casi su 226.729 tamponi. 993 i morti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute riportano 23.225 nuovisu 226.729. 993 i. L'articolo .

SkyTG24 : ?? #Covid19, nuovo #Dpcm: 25 e 26/12 e 1/1 blocco degli spostamenti anche tra i Comuni - SkyTG24 : Covid Roma, Spallanzani: 'Chi ha avuto il Coronavirus non deve vaccinarsi'. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Lombardia, 30 contagiati in reparti 'puliti' in ospedale di Lodi. DIRETTA - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #bollettino3dicembre Coronavirus, il bollettino della Campania: +2.295… - CorriereUmbria : Il bollettino di oggi legato al Coronavirus: pesantissimo il numero dei decessi -