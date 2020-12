Così Francia e Germania usano l’Europa per uccidere l’agroalimentare italiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sta per arrivare l’ennesima spallata da parte dell’Europa all’Italia. Stavolta è il tema dell’agroalimentare, settore per noi assai strategico. Germania e Francia infatti premono per adottare in fretta il Nutriscore, ma Federalimentare denuncia che questa scelta “può costarci fino al 50% del nostro export”. Un altro, l’ennesimo, motivo per lasciare al più presto l’eurogabbia e procedere con l’Italexit. La Germania, presidente di turno dell’Unione europea fino alla fine dell’anno, vuole infatti sfruttare questo ultimo mese per cambiare l’agenda della Ue e spingere la Commissione ad accorciare i tempi e a preferire l’etichetta a semaforo anziché quella a batteria proposta dall’Italia, il cosiddetto Nutriscore, che tiene conto della quantità e non solo della percentuale assoluta di grassi, sali e zuccheri ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sta per arrivare l’ennesima spallata da parte delall’Italia. Stavolta è il tema del, settore per noi assai strategico.infatti premono per adottare in fretta il Nutriscore, ma Federalimentare denuncia che questa scelta “può costarci fino al 50% del nostro export”. Un altro, l’ennesimo, motivo per lasciare al più presto l’eurogabbia e procedere con l’Italexit. La, presidente di turno dell’Unione europea fino alla fine dell’anno, vuole infatti sfruttare questo ultimo mese per cambiare l’agenda della Ue e spingere la Commissione ad accorciare i tempi e a preferire l’etichetta a semaforo anziché quella a batteria proposta dall’Italia, il cosiddetto Nutriscore, che tiene conto della quantità e non solo della percentuale assoluta di grassi, sali e zuccheri ...

Joker__Reloaded : @Mynameismysoul @rosaroses93 @K_a_t_i_a_M @anna_salvaje verosimilmente finirà così senza inversione a 'U', in paesi… - marcogarghe : @AlbertoEmmolo E quello è un capitolo bello complicato. Se solo avesse la voglia e la costanza di dimostrare il suo… - gemin_steven98 : RT @limesonline: «Un’intesa intima, che arrivi fino all’integrazione, tra i principali avversari delle 2 ultime guerre in Europa, Francia e… - limesonline : «Un’intesa intima, che arrivi fino all’integrazione, tra i principali avversari delle 2 ultime guerre in Europa, Fr… - real_fabristol : @PMO_W È così dappertutto ormai nel mondo. Lo abbiamo visto con la Brexit, in Francia e in Italia. La sinistra ha c… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Francia Packlink in collaborazione con PayPal lancia una nuova piattaforma di spedizioni in Italia, Spagna, Francia e Portogallo Fortune Italia