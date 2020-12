Cosenza | presentato il ricorso per il match contro la Salernitana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilnon ci sta. Il club rossoblù haalla Lega in merito ai fatti accaduti nel corso deldi domenica scorsala(vinto dai Granata per 0-1). I Bruzi si sono infatti trovati a giocare in 12 per una breve frazione di gara. Breve, certo, ma quanto basta per accendere le polemiche. Una vicenda che non ha precedenti e che fa sorgere un interrogativo lecito: la gara si rigiocherà? Ma vediamo come si sono svolti i fatti nel dettaglio. Ilnon ci sta: i rossoblù vogliono rigiocare Minuto 73, al Marulla dii padroni di casa sono in svantaggiounasorpresa assoluta di questo girone di andata. A decidere la gara è una rete di Tutino al ...