Corrado | priorità potenziare politiche Regione Lazio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – “Nel, secondo l’ultima stima Istat del 2018, ci sono all’incirca 330.000 soggetti diversamente abili. La fragilita’ di queste persone e delle famiglie quotidianamente impegnate nella loro cura, per di piu’ amplificata dagli effetti sociali della pandemia in corso, suggerisce la necessita’ di sensibilizzare tutti i soggetti pubblici e privati affinche’ il tema della disabilita’ venga assunto, sempre di piu’, come una priorita’.” “Con una mozione ho chiesto alla Giunta regionale un impegno concreto per, con adeguati investimenti economici, leregionali per la disabilita’ e per concedere il patrocinio al progetto di rilevanza regionale e nazionale Giro d’Italia a nuoto 2021, organizzato dal nuotatore diversamente abile Salvatore Cimmino e di impegnarsi in Conferenza Stato-Regioni, affinche’ tale ...