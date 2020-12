Coronavirus Veneto | il bollettino di oggi 3 dicembre

(Di giovedì 3 dicembre 2020) L’andamento dei contagi diincon i dati deldella regione illustrati in diretta Facebook dal presidente della regione Luca Zaia. 3581 positivi nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 3068 di cui 336 in terapia intensiva. Ci sono anche 95 nuovi decessi L'articolo proviene da nextQuotidiano.

Venezia, 2 Dicembre 2020 – I dati del bollettino coronavirus di oggi non migliorano e ora il Veneto rischia davvero di passare in zona arancione, a differenza dell’ Emilia Romagna che tornerà zona gia ...Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 3 dicembre 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera per aggiornamenti sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Il Governo ha ...