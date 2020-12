Coronavirus | una Regione messa malissimo | 249 morti nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 3 dicembre 2020) È il giorno più nero per l'Italia dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Mai dalla comparsa del Covid-19 nel nostro paese erano stati registrati tanti: oggi, infatti, sono stati 993, portando il totale delle vittime a 58.038. Ancora una volta è la Lombardia a far schizzare i numeri verso l'alto: 347 decessi, poco meno di un terzo del totale, sono avvenuti nellache sta pagando il prezzo più alto alla pandemia con 22.626 vittime accertate. Nella tragedia però si continua a intravedere uno spiraglio di luce: grazie alle misure restrittive introdottescorse settimane la curva dei contagi continua a scendere.24 ore infatti sono stati diagnosticati 23.225 nuovi casi e 23.474 nuovi guariti. Il numero degli attualmente positivi ha finalmente davanti il segno "meno": sono ...

Cecilia Salvai ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno ...Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di morti giornalieri per il coronavirus: secondo i dati della John Hopkins University, i nuovi decessi nelle ultime 24 ore sono 3.157. I morti hanno su ...