Coronavirus, ultime news. Bollettino: 23.225 nuovi casi su 226.729 test, 993 morti. LIVE (Di giovedì 3 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute registrano 19 terapie intensive in meno rispetto a ieri, mentre i ricoveri ordinari calano di 682. Il tasso positivi/tamponi è del 10,2%. Stasera, alle 20.15, conferenza stampa di Conte. Sul nuovo Dpcm passa la linea dura con poche deroghe. Confermato il divieto degli spostamenti, rovente il confronto con le Regioni che contestano il metodo del governo. Ibm: "Hacker stanno prendendo di mira aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini per il Covid-19" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute registrano 19 terapie intensive in meno rispetto a ieri, mentre i ricoveri ordinari calano di 682. Il tasso positivi/tamponi è del 10,2%. Stasera, alle 20.15, conferenza stampa di Conte. Sul nuovo Dpcm passa la linea dura con poche deroghe. Confermato il divieto degli spostamenti, rovente il confronto con le Regioni che conano il metodo del governo. Ibm: "Hacker stanno prendendo di mira aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini per il Covid-19"

fanpage : Gino Strada: “Il disastro della sanità iniziato con gli investimenti sui privati” - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 03.12. Attualmente, si contano 340'115 casi confermati in laboratorio, 4'455 in… - sole24ore : #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia 23.225 casi con 226.729 tamponi e record di morti (993)… - CarlaLericette : RT @fanpage: 'Mi stupisce il vostro stupore'. Il Ministro Boccia contro le regioni dopo le polemiche sollevate per il nuovo #Dpcm https://t… - quibresciait : Coronavirus morti shock: in Lombardia sono 347, a livello nazionale 993 - A livello nazionale si registrano 23.225… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: in Italia 23.225 casi con 226.729 tamponi e record di morti (993) Il Sole 24 ORE Covid: calano i casi in Gb ma totale morti supera 60.000

(ANSA) - LONDRA, 03 DIC - Calano i nuovi casi di coronavirus e i morti giornalieri nel Regno Unito, mentre il totale dei decessi registrati entro 28 giorni dalla prima diagnosi di Covid dall'inizio de ...

Coronavirus in Lombardia 347 morti e 32 nuovi ingressi in terapia intensiva. In Italia 993 morti: mai così tanti da inizio epidemia

Per la prima volta da febbraio il ministero mette a disposizione il numero dei nuovi ingressi nelle terapie intensive: sono 217 in Italia ...

(ANSA) - LONDRA, 03 DIC - Calano i nuovi casi di coronavirus e i morti giornalieri nel Regno Unito, mentre il totale dei decessi registrati entro 28 giorni dalla prima diagnosi di Covid dall'inizio de ...Per la prima volta da febbraio il ministero mette a disposizione il numero dei nuovi ingressi nelle terapie intensive: sono 217 in Italia ...