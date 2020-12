Coronavirus | ultime news Bollettino | 23 225 nuovi casi su 226 729 test | 993 morti LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 3 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute registrano 19 pazienti in meno in terapia intensiva, i ricoverati con sintomi calano di 682. Tasso di positività stabile al 10,2%. Conte annuncia le misure del nuovo Dpcm: dal 21 dicembre al 6 gennaio stop spostamenti tra Regioni. A Natale, Santo Stefano e Capodanno vietato muoversi dal proprio Comune. Dal 7 gennaio riaprono scuole e impianti sciistici. Quarantena per chi va in vacanza all'estero. Il premier: "Strada ancora lunga, scongiurare terza ondata"