Coronavirus - Tutti i dettagli sul nuovo Dpcm

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo il decreto legge firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha siglato uncon ulteriori norme che si vanno ad aggiungere alle limitazioni agli spostamenti che saranno in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio. Le nuove disposizioni non prevedono alcuna deroga sugli spostamenti, a eccezione del ritorno verso "l'abitazione, il domicilio e la residenza" e in caso di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute. Le limitazioni alla mobilità. Dal 4 al 20 dicembre e, successivamente, anche dal 7 gennaio in poi, chi vive nelle Regioni della fascia gialla potrà muoversi liberamente, anche superando i confini regionali. Nessuno stop dunque per il ponte dell'Immacolata. Nelle zone arancioni e rosse rimangono valide le imposizioni già in vigore: è vietato ogni spostamento al di fuori ...