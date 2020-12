**Coronavirus: su misure scontro nel Pd, Marcucci isolato? lettera 25 è 'risposta'** (Di giovedì 3 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) su Notizie.it.

RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Premier League, aiuti da 250 milioni alle serie inferiori: Premier League aiuti – L’EFL e la Prem… - Das90657928 : «Dpcm con le misure di contrasto del coronavirus potranno avere una validità fino a 50 giorni e non più 30, come pr… - OrientalGalapa : RT @OrientalGalapa: -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus misure Il Consiglio ministri approva il decreto legge Covid Rai News Coronavirus: Tar del Lazio rigetta ricorso Codacons-Sgarbi, musei restano chiusi

Inoltre, si legge nel testo dell'ordinanza, "le misure cesseranno di produrre effetti il 3 dicembre 2020" e "ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. non è consentito a questo giudice di pronunciarsi, ...

Coronavirus, nuova zona rossa nella città di Napoli: l'annuncio di De Luca

Nuova zona rossa all'interno del territorio cittadino di Napoli. Arriva l'annuncio del presidente Vincenzo De Luca.

Inoltre, si legge nel testo dell'ordinanza, "le misure cesseranno di produrre effetti il 3 dicembre 2020" e "ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. non è consentito a questo giudice di pronunciarsi, ...Nuova zona rossa all'interno del territorio cittadino di Napoli. Arriva l'annuncio del presidente Vincenzo De Luca.