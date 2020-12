Coronavirus: regioni a governo, 'rammarico per ok dl Natale senza confronto preventivo' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "La Conferenza delle regioni e delle Province autonome esprime stupore e rammarico per il metodo seguito dal governo che ha approvato, nella serata di ieri, il decreto legge 2 dicembre 2020 n.158, in assenza di un preventivo confronto con le regioni". Si legge nel documento della conferenza delle regioni e Province autonome visionato dall'Adnkronos.(segue) Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "La Conferenza dellee delle Province autonome esprime stupore eper il metodo seguito dalche ha approvato, nella serata di ieri, il decreto legge 2 dicembre 2020 n.158, in asdi uncon le". Si legge nel documento della conferenza dellee Province autonome visionato dall'Adnkronos.(segue)

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Gimbe: curva cala, ma cambio colore Regioni troppo veloce #Gimbe - borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Decreto #Natale, stop #spostamenti tra regioni da 21 dicembre a 6 gennaio - marsion65 : RT @ElioLannutti: #coronavirus, la mappa aggiornata dei contagi in Italia, divisi per regioni e province. L'evoluzione della pandemia, tamp… - Notiziedi_it : Coronavirus, i numeri sono in calo ma le regioni «sbiadiscono» troppo in fretta – Il report della Fondazione Gimbe -