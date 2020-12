Coronavirus, più nuovi contagiati e più morti. Scuola, da 7 gennaio I ciclo in presenza 100%, superiori al 75% (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia si è registrato un incremento di 23.225 (20.709 ieri) casi, e 993 (684 ieri) decessi provocati dal Covid-19. Con i morti di oggi, sale a 58.038 il numero complessivo delle vittime. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute Iss. Oggi sono stati registrati 226.729 tamponi, ieri 207.143. Cala di 1248 unità il numero degli attuali positivi - oggi sono 759.982 -, ed aumenta di 23.474 unità il numero delle persone che sono guarite dopo aver contratto l'infezione. In calo le terapie intensive (-19) e i ricoveri nei reparti Covid (-682). I casi totali da inizio pandemia salgono a 1.664.829.La Lombardia si conferma come la regione più colpita, con 3.751 nuovi contagi. Seguono il Veneto (+3.581), la Campania (+2.295) e il Piemonte (+2.230). Solo Valle d'Aosta e Molise segnano aumenti di casi a due cifre ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia si è registrato un incremento di 23.225 (20.709 ieri) casi, e 993 (684 ieri) decessi provocati dal Covid-19. Con idi oggi, sale a 58.038 il numero complessivo delle vittime. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute Iss. Oggi sono stati registrati 226.729 tamponi, ieri 207.143. Cala di 1248 unità il numero degli attuali positivi - oggi sono 759.982 -, ed aumenta di 23.474 unità il numero delle persone che sono guarite dopo aver contratto l'infezione. In calo le terapie intensive (-19) e i ricoveri nei reparti Covid (-682). I casi totali da inizio pandemia salgono a 1.664.829.La Lombardia si conferma come la regione più colpita, con 3.751contagi. Seguono il Veneto (+3.581), la Campania (+2.295) e il Piemonte (+2.230). Solo Valle d'Aosta e Molise segnano aumenti di casi a due cifre ...

