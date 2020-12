Coronavirus | oltre 3 100 morti negli Usa in 24 ore

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono morte 3.157 personeStati Uniti per il, il dato più alto mai registrato finora, pari a un incremento di circa il 20% rispetto al precedente record di 2.630 decessi registrato lo scorso 15 aprile. Stando ai dati della Johns Hopkins University, sono 273.836 le persone morte a causa del virus nel Paese e13,9 milioni quelle risultate positive, di cui 200.070 nelle ultime 24 ore.Il record di decessi è stato registrato nel giorno in cui il numero di persone ricoverate in ospedale ha superato quota 100.000, secondo il Covid Tracking Project. Come ricorda la Cnn, il numero di ricoveri è cresciuto costantemente nell'ultimo mese, con dati record registrati quasi ogni giorno a partire dal 10 novembre. "La realtà è che dicembre, gennaio e febbraio saranno tempi difficili - ha detto un alto ...

