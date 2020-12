Coronavirus, morto infettivologo al Moscati di Avellino (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ deceduto questa mattina, nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, il dirigente medico dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, Mario Claudio Magliocca. Il professionista 66enne, risultato positivo al nuovo Coronavirus, era ricoverato dal 20 novembre. Residente a Roccarainola (Na), da anni lavorava all’Azienda Moscati ed era molto apprezzato per le indiscusse doti umane e professionali. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore in tutti i dipendenti dell’Azienda. «La tragedia collettiva che stiamo vivendo – afferma il Direttore generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti – è ancora più drammatica quando colpisce uno dei medici impegnati in prima persona proprio nella lotta ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ deceduto questa mattina, nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, il dirigente medico dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” di, Mario Claudio Magliocca. Il professionista 66enne, risultato positivo al nuovo, era ricoverato dal 20 novembre. Residente a Roccarainola (Na), da anni lavorava all’Aziendaed era molto apprezzato per le indiscusse doti umane e professionali. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore in tutti i dipendenti dell’Azienda. «La tragedia collettiva che stiamo vivendo – afferma il Direttore generale dell’Azienda, Renato Pizzuti – è ancora più drammatica quando colpisce uno dei medici impegnati in prima persona proprio nella lotta ...

