Coronavirus, mai così tanti morti negli Usa: oltre 2.700. L'allarme dell'esperto: «Ora i mesi più difficili di sempre». In Germania tornano a salire i contagi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Usa EPA/Andrew Harnik Il direttore dei Cdc, Robert RedfieldNon ci sono mai stati così tanti morti per Coronavirus in un solo giorno negli Stati Uniti, dove le vittime registrate mercoledì 2 dicembre dalla Johns Hopkins University sono state oltre 2.700. Secondo il conteggio del New York Times, i decessi hanno toccato quota 2.760, il dato più alto dall'inizio della pandemia dopo il record del 15 aprile, quando i morti sono stati 2.607. Il giorno precedente sono stati 2.597. Dati che non lasciano spazio all'ottimismo per i prossimi mesi, nonostante l'arrivo previsto dei primi vaccini a metà dicembre. Secondo il direttore dei Cdc, Robert Redfield, oltre al gran numero di vittime, gli Stati Uniti dovranno presto fare i conti con la ...

