Coronavirus, mai così tanti morti in Italia: il bollettino di oggi (Di giovedì 3 dicembre 2020) I nuovi dati dell’emergenza Coronavirus in Italia. Secondo quanto emerge dal bollettino del 03 dicembre, è aumentato leggermente il tasso di positività, ma soprattutto il numero di morti fa segnare un nuovo triste record. Intanto, si anima il dibattito sul vaccino contro il Covid-19: per alcuni non è necessario che lo facciano anche coloro che si sono già ammalati, ma ci sono pareri contrari. Covid-19 in Italia: mai così tanti morti Dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono 23.225 i nuovi casi di contagio da Covid-19. Questi, sono stati rilevati con 226.729 tamponi: dai dati emerge quindi che il tasso di positività si attesta al 10.2%, in leggero aumento dello 0.2% rispetto a ieri. Il numero dei contagiati è ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) I nuovi dati dell’emergenzain. Secondo quanto emerge daldel 03 dicembre, è aumentato leggermente il tasso di positività, ma soprattutto il numero difa segnare un nuovo triste record. Intanto, si anima il dibattito sul vaccino contro il Covid-19: per alcuni non è necessario che lo facciano anche coloro che si sono già ammalati, ma ci sono pareri contrari. Covid-19 in: maiDaldiffuso dal Ministero della Salute, sono 23.225 i nuovi casi di contagio da Covid-19. Questi, sono stati rilevati con 226.729 tamponi: dai dati emerge quindi che il tasso di positività si attesta al 10.2%, in leggero aumento dello 0.2% rispetto a ieri. Il numero dei contagiati è ...

ricpuglisi : Come mai il presidente @GiuseppeConteIT ha deciso di non farsi intervistare dal @nytimes intorno a quanto successo… - serenel14278447 : In Italia 23.225 nuovi casi e 993 morti: mai così tanti decessi dall’inizio dell’epidemia - ksnt63 : RT @Avvenire_Nei: Oggi 993 morti, mai così tanti, e 23.225 nuovi casi - MagaMagaoz : RT @Avvenire_Nei: Oggi 993 morti, mai così tanti, e 23.225 nuovi casi - giancarlofelic1 : RT @Avvenire_Nei: Oggi 993 morti, mai così tanti, e 23.225 nuovi casi -

Covid-19, il garante dei detenuti: “Stabile il dato sui positivi”

Se è vero che una logistica efficiente ed efficace è la base di un Paese per raggiungere livelli di competitività elevati anche per lo sviluppo del sistema manifatturiero, si rende quanto mai ...“Come più volte ribadito – ha commentato Anastasìa – riteniamo quanto mai necessario che vengano adottate tutte le possibili misure per consentire a chi ne ha i requisiti di scontare la pena detentiva ...