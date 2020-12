(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Sospendere i lavori della Camera visto che il presidente del Consiglio sta illustrando in conferenza stampa e non in Parlamento i contenuti del nuovo Dpcm. Lo ha chiesto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco

TV7Benevento : **Coronavirus: Lollobrigida chiede sospensione lavori**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Lollobrigida

SassariNotizie.com

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Centrodestra contro la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di illustrare il nuovo Dpcm in conferenza stampa prima di presentarsi in Parlamento. Dopo l'in ...Condividi questo articolo:Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Una maggioranza logorata, che non riesce neppure a garantire il numero legale in Aula, sta facendo perdere tempo alla Camera dei deputati con il d ...