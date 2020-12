Coronavirus, le restrizioni per ‘Natale’: il premier Giuseppe Conte presenta il nuovo Dpcm (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm "Natale".Il presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che prevede limitazioni dal 21 dicembre al 6 gennaio: "Siamo costretti ad introdurre un piano con ulteriori restrizioni nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio per evitare "una terza ondata". L'emergenza Covid ha costretto lo stesso Conte a decidere di attuare tali restrizioni per non rischiare che le feste natalizie possano alimentare il contagio.A Natale, Santo Stefano e primo di gennaio saranno vietati gli spostamenti da un comune all'altro, consentito il rientro nel comune di residenza, domicilio o dove si abita con continuità. Gli alberghi rimangono aperti ma il 31 dicembre non sarà possibile fare veglioni o cene: i ristoranti ... Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilha firmato il"Natale".Il presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che prevede limitazioni dal 21 dicembre al 6 gennaio: "Siamo costretti ad introdurre un piano con ulteriorinel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio per evitare "una terza ondata". L'emergenza Covid ha costretto lo stessoa decidere di attuare taliper non rischiare che le feste natalizie possano alimentare il contagio.A Natale, Santo Stefano e primo di gennaio saranno vietati gli spostamenti da un comune all'altro, consentito il rientro nel comune di residenza, domicilio o dove si abita con continuità. Gli alberghi rimangono aperti ma il 31 dicembre non sarà possibile fare veglioni o cene: i ristoranti ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus restrizioni Dpcm e restrizioni, il “coronavirus notturno” colpisce i pub: “Impossibile sopravvivere” IVG.it Coronavirus, Toscana e Campania verso la zona arancione. Emilia Romagna verso quella gialla. Fontana: Lombardia gialla dall’11/12

Nuovo cambio di colori in arrivo per le Regioni. Venerdì 4 dicembre, con il nuovo report settimanale dell’Iss sull’andamento della curva epidemiologica, sono attese anche le ordinanze del ministro del ...

