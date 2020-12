**Coronavirus: Iv, 'governo fa solo finta di coinvolgere gruppi parlamentari'** (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Il governo continua a fare solo finta di coinvolgere i gruppi parlamentari”. Così commentano da Italia Viva l'esito degli incontri di questi giorni. “Anche sul nuovo dpcm coi limiti agli spostamenti tra comuni, ai ricongiungimenti familiari, sulla scuola in sicurezza...”, spiegano. “Che senso ha continuare a fare riunioni in cui i gruppi parlamentari di maggioranza pongono questioni e proposte che poi il governo non considera, andando dritto per la sua strada?” si chiedono e aggiungono “noi andiamo avanti per senso di responsabilità, ma così si fa solo finta di coinvolgere la maggioranza parlamentare”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Ilcontinua a faredi”. Così commentano da Italia Viva l'esito degli incontri di questi giorni. “Anche sul nuovo dpcm coi limiti agli spostamenti tra comuni, ai ricongiungimenti familiari, sulla scuola in sicurezza...”, spiegano. “Che senso ha continuare a fare riunioni in cui idi maggioranza pongono questioni e proposte che poi ilnon considera, andando dritto per la sua strada?” si chiedono e aggiungono “noi andiamo avanti per senso di responsabilità, ma così si fadila maggioranza parlamentare”.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Verso stop ristoranti a Natale-Santo Stefano E' la decisione verso cui si starebbe orientando il gover… - La7tv : #omnibus L'imprenditore @GuidoCrosetto analizza la situazione economica delle imprese alla luce dei decreti ristori… - LeoFerrarin : @Cartabellotta grazie anche al Governo delle Banane oggi +993 morti per Covid, l'Italia è la peggiore nazione al mo… - Consuelide : RT @laperlaneranera: La Vera Tragedia a fine anno? Le Misure per il coronavirus, che hanno imposto ed impongono, la chiusura degli Esercent… - VoceAmicaItalia : #Covid_19, fonti governo: sul divieto di spostamento tra Comuni 'non si cambia nulla' -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus governo Coronavirus, Natale e Capodanno: le decisioni del Governo PerugiaToday Covid, in Liguria 422 nuovi casi e 26 morti. Toti critica il governo: “Contagi in calo, servono misure meno severe”

Genova – Sono 422 nuovi positivi registrati nelle 24 ore in Liguria, a fronte di 4.957 tamponi effettuati (dati Regione Liguria) e 1.282 persone testate (dati Protezione Civile). La percentuale di pos ...

Coronavirus: La Gran Bretagna approva per prima l’utilizzo del vaccino Pfizer

Coronavirus: La Gran Bretagna approva per prima l'utilizzo del vaccino Pfizer. Scopri di più su Bufale, il sito contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilaga in rete.

