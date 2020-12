Coronavirus Italia, il bollettino del 3 dicembre: 23.225 nuovi casi, record assoluto di morti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono stati diramati i dati delle ultime 24 ore sul Coronavirus in Italia.Come riportato nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, dall’inizio dell’epidemia in Italia si è riscontrata la positività di 1.664.829 persone, mentre le vittime salgono a 58.038. I guariti sono 23.474 in più. In Italia secondo il bollettino di oggi 3 dicembre sono 23.225 i nuovi positivi al Covid. I morti sfiorano quota mille: sono 993 da ieri, mai così tanti da inizio pandemia. È stabile, al 10,2%, l'incidenza delle nuove persone risultate positive rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nello specifico i test sono stati 226.729. Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono stati diramati i dati delle ultime 24 ore sulin.Come riportato neldella Protezione Civile e del ministero della Salute, dall’inizio dell’epidemia insi è riscontrata la positività di 1.664.829 persone, mentre le vittime salgono a 58.038. I guariti sono 23.474 in più. Insecondo ildi oggi 3sono 23.225 ipositivi al Covid. Isfiorano quota mille: sono 993 da ieri, mai così tanti da inizio pandemia. È stabile, al 10,2%, l'incidenza delle nuove persone risultate positive rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nello specifico i test sono stati 226.729.

