Coronavirus in Toscana: 38 morti (strage quotidiana), oggi 3 dicembre. E 929 nuovi positivi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 38 i morti per Coronavirus, registrati in Toscana oggi 3 dicembre. E con un'età media lievemente più bassa: 79 anni. Si tratta di 21 uomini e 17 donne. Una strage quotidiana, che si ripete ormai da troppi mesi. E sono 929 i nuovi contagi, capaci di far salire il totale da inizio pandemia a 105.804 Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 38 iper, registrati in. E con un'età media lievemente più bassa: 79 anni. Si tratta di 21 uomini e 17 donne. Una, che si ripete ormai da troppi mesi. E sono 929 icontagi, capaci di far salire il totale da inizio pandemia a 105.804

