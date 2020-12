Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 dicembre: 23.225 nuovi casi e 993 morti (Di giovedì 3 dicembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di giovedì 3 dicembre. Mai così tante vittime in 24 ore dall’inizio dell’epidemia: 347 sono in Lombardia. Il tasso di positività al 10,2%, si sposta di poco rispetto al 10% di ieri Leggi su corriere (Di giovedì 3 dicembre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di giovedì 3. Mai così tante vittime in 24 ore dall’inizio dell’epidemia: 347 sono in Lombardia. Il tasso di positività al 10,2%, si sposta di poco rispetto al 10% di ieri

