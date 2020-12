Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 dicembre: quasi mille decessi in 24h (Di giovedì 3 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 23.225 positivi al Coronavirus su 226.729 test effettuati. Rispettivamente, +2.516 infetti e +19.586 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -19 persone nelle terapie intensive e -682 nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, scende il numero dei guariti, 23.474 (-15.266 rispetto ai dati del 2 dicembre). In 24h sono morte 993 persone a causa del Coronavirus in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 dicembre: aumentano i guariti Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione: 1.664.829 dall’inizio dalla pandemia, di cui 58.038 morti. Le persone ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 23.225 positivi alsu 226.729 test effettuati. Rispettivamente, +2.516 infetti e +19.586 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -19 persone nelle terapie intensive e -682 nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, scende il numero dei guariti, 23.474 (-15.266 rispetto ai dati del 2). In 24h sono morte 993 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 2: aumentano i guariti Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione: 1.664.829 dall’inizio dalla pandemia, di cui 58.038 morti. Le persone ...

