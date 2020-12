Coronavirus in Campania, i dati del 2 dicembre: stabile il rapporto positivi-tamponi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 2 dicembre dell’unità di Crisi regionale riporta 2.295 positivi su 24.709 tamponi effettuati. I nuovi guariti sono 2.162. L’Unita’ di crisi della regioneha reso noto che i positivi al Coronavirus in Campania del giorno sono 2.295 di cui asintomatici 2.141 e sintomatici 154 su 24.709 tamponi. Il totale Leggi su 2anews (Di giovedì 3 dicembre 2020)in: il bollettino di ieri 2dell’unità di Crisi regionale riporta 2.295su 24.709effettuati. I nuovi guariti sono 2.162. L’Unita’ di crisi della regioneha reso noto che ialindel giorno sono 2.295 di cui asintomatici 2.141 e sintomatici 154 su 24.709. Il totale

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Veronica stroncata a 33 anni a Nocera: mamma di una bimba, aspettava il secondo figlio… - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – 2.295 nuovi casi in Campania, 2.162 i guariti - LeottaVi : RT @Antonio_Caramia: Non considerando la #Campania (che per un errore comunica oltre 10 milioni di casi testati), ??sono stati testati 20.0… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 993 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 58.038: Sale a 1.491.202 morti nel Mondo… - bizcommunityit : Coronavirus, Toscana e Campania verso la zona arancione. Emilia Romagna verso quella gialla -