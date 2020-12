Coronavirus, il bollettino di oggi 3 dicembre: 23.225 nuovi casi su 226.729 tamponi, I morti sono 993 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ieri i nuovi contagi erano 20.709 con 207.143 tamponi, le vittime 684. In calo le terapie intensive (-19) (Articolo in aggiornamento) Leggi su repubblica (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ieri icontagi erano 20.709 con 207.143, le vittime 684. In calo le terapie intensive (-19) (Articolo in aggiornamento)

SkyTG24 : Covid Lombardia, 30 contagiati in reparti 'puliti' in ospedale di Lodi. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 dicembre: 23.225 nuovi casi e 993 morti - Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 dicembre: 23.225 nuovi contagi. Record assoluto dei morti: quasi mille - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #3dicembre #Coronavirus #COVID19 -