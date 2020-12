Coronavirus, il bollettino di oggi 3 dicembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 3 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ... Leggi su today (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute digiovedì 3. I, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ...

SkyTG24 : Covid Roma, Spallanzani: 'Chi ha avuto il Coronavirus non deve vaccinarsi'. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Lombardia, 30 contagiati in reparti 'puliti' in ospedale di Lodi. DIRETTA - Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus -