Coronavirus, Giani: «La Toscana da domenica 6 dicembre sarà arancione». Negozi: riapertura (per ora) rinviata (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il governatore: «Non è che non migliorano i dati, ma il Dpcm ha classificato la Toscana sulla base dei dati delle due, tre settimane precedenti. Restiamo regione rossa fino a domenica, per oi diventare arancione. In realtà anche oggi il nostro Rt è pari 1, un dato da regione gialla. Chiuderemo la settimana, inoltre, con 5-6 mila contagiati rispetto ai 16 mila registrati nel corso della prima settimana di novembre»

