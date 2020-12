Coronavirus, Giani: da domenica la Toscana entra in zona arancione (Di giovedì 3 dicembre 2020) 'La Toscana sarà zona rossa fino a sabato, da domenica entriamo nell'arancione. Me lo ha detto il ministro Roberto Speranza, è il combinato disposto della lettura del Dpcm e dei dati che abbiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020) 'Lasaràrossa fino a sabato, daentriamo nell'. Me lo ha detto il ministro Roberto Speranza, è il combinato disposto della lettura del Dpcm e dei dati che abbiamo ...

