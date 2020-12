Coronavirus, Germania: lockdown light esteso fino al 10 Gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Coronavirus, la Germania ha deciso di estendere il lockdown light fino a Gennaio a causa del continuo aumento del numero di contagi. La Germania, ha deciso di estendere il lockdown light iniziato il 2 Novembre fino alla data del 10 Gennaio 2021. Una decisione arrivata al termine di un incontro per discutere della pandemia, che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020), laha deciso di estendere ila causa del continuo aumento del numero di contagi. La, ha deciso di estendere iliniziato il 2 Novembrealla data del 102021. Una decisione arrivata al termine di un incontro per discutere della pandemia, che L'articolo proviene da Inews.it.

