**Coronavirus: Gelmini, 'Dpcm oltre indirizzi Camere e comunicazioni Speranza'** (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il Dpcm appena illustrato dal premier Conte in conferenza stampa va oltre gli indirizzi dati dal Parlamento e supera quanto comunicato dal ministro Speranza alla Camera nella giornata di ieri". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. "Non sono accettabili limitazioni così oppressive degli spostamenti degli italiani, il governo -aggiunge- crea così cittadini di serie A e cittadini di serie B. Siamo di fronte ad una palese violazione del Titolo V. L'esecutivo faccia subito marcia indietro e il presidente del Consiglio venga in Parlamento anziché presenziare sui social e in tv”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Ilappena illustrato dal premier Conte in conferenza stampa vaglidati dal Parlamento e supera quanto comunicato dal ministroalla Camera nella giornata di ieri". Lo afferma Mariastella, capogruppo di Fi alla Camera. "Non sono accettabili limitazioni così oppressive degli spostamenti degli italiani, il governo -aggiunge- crea così cittadini di serie A e cittadini di serie B. Siamo di fronte ad una palese violazione del Titolo V. L'esecutivo faccia subito marcia indietro e il presidente del Consiglio venga in Parlamento anziché presenziare sui social e in tv”.

