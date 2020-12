**Coronavirus: finita riunione Conte-regioni, no modifiche su misure per Natale'** (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "No, zero". Così un governatore risponde all'Adnkronos al termine della riunione in videocollegamento con il premier Giuseppe Conte sulle misure anti Covid per le festività natalizie. Le regioni avevano redatto un documento nel quale si esprimeva "rammarico e stupore" per il mancato coinvolgimento da parte del governo e questo non avrebbe "consentito l'individuazione delle soluzioni più idonee per Contemperare le misure di Contenimento del virus e il Contesto di relazioni familiari e sociali tipiche delle festività natalizie". Il premier si è collegato con i governatori al termine della conferenza Stato-regioni con il ministro Francesco Boccia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "No, zero". Così un governatore risponde all'Adnkronos al termine dellain videocollegamento con il premier Giuseppesulleanti Covid per le festività natalizie. Leavevano redatto un documento nel quale si esprimeva "rammarico e stupore" per il mancato coinvolgimento da parte del governo e questo non avrebbe "consentito l'individuazione delle soluzioni più idonee permperare ledinimento del virus e ilsto di relazioni familiari e sociali tipiche delle festività natalizie". Il premier si è collegato con i governatori al termine della conferenza Stato-con il ministro Francesco Boccia.

