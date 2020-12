Coronavirus: Dpcm, consentite competizioni a livello agonistico (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ? di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ? riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Sono consentiti soltanto gli eventi e le? die riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ? riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alledi cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sonoa ...

Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - fanpage : Conte: 'Dal 21 dicembre stop #spostamenti tra Regioni: a Natale e Capodanno Comuni blindati' #decreto #Dpcm - Emergenza24 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza… - MicheleRovito : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza… -