Coronavirus | dopo ok Londra scatta ' turismo del vaccino'

Roma, 3 dic.-(Adnkronos) - Potremmo chiamarlo 'turismo del vaccino': è quello che potrebbe prospettarsi dopo il via libera del Regno Unito - primo paese al mondo - alla distribuzione del medicinale Pfizer. Come riferisce l'agenzia Press Trust of India, infatti, nel paese - fra i più colpiti dalla pandemia - alcune agenzie di viaggio avrebbero iniziato a ricevere richieste da cittadini indiani desiderosi di volare a Londra per poter sfruttare la disponibilità del vaccino, che dai prossimi giorni inizierà ad essere somministrato alle categorie più esposte e quindi via via al resto della popolazione. In realtà difficilmente i cittadini stranieri potrebbero essere inseriti nelle liste di vaccinazione preparate dal sistema sanitario britannico e questi speciali turisti dovrebbero comunque essere soggetti ...

Il carico fiscale in Italia cresce al 42,4% del Pil: quinto peggior Paese Ocse

Prima la Danimarca, al 33,8% la media Ocse. In Italia pesano le imposte sui redditi personali e la previdenza. Timori sugli effetti Covid ...

