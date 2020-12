Coronavirus | dalla dermatologia nuova chiave per la diagnosi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Per molti non dermatologi, laè un pò un mistero, quasi un’arte magica di divinazione più che una scienza. In realtà non è così: ci sono regole e step da seguire per arrivare alla”. Dell’importanza di unadermatologica corretta e precoce è convinto il professor Marcello Monti, dermatologo e Infettivologo, professore emerito presso l’Università degli Studi di Milano, per oltre 20 anni responsabile diall’Humanitas e oggi eccellenza di UPMC Italy, la divisione italiana della University of Pittsburgh Medical Center. Ma non sempre, soprattutto in tempi di pandemia, è possibile contattare il proprio dermatologo curante o l’ambulatorio specialistico, e ci si rivolge a figure meno specializzate.“Con la pandemia – spiega infatti Monti all’Italpress – la gente ...