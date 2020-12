Coronavirus, Conte “Dobbiamo scongiurare la terza ondata a gennaio” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo previsto ulteriori restrizioni limitate dal 21 dicembre al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare una terza ondata a gennaio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sul nuovo Dpcm, che introduce il divieto di spostamento tra comuni diversi il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio.“Dobbiamo continuare a lungo su questa strada, attendere che il piano dei vaccini sarà operativo e le cure con l’inizio dell’anno. Sarà un Natale diverso da tutti gli anni, ma non meno autentico”, ha proseguito. “Gli italiani che tornano dall’estero tra il 21 dicembre e il 6 gennaio dovranno sottoporsi alla quarantena, è una misura dissuasiva. Gli impianti sciistici resteranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo previsto ulteriori restrizioni limitate dal 21 dicembre al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia è ancora lunga, dobbiamouna. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sul nuovo Dpcm, che introduce il divieto di spostamento tra comuni diversi il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio.continuare a lungo su questa strada, attendere che il piano dei vaccini sarà operativo e le cure con l’inizio dell’anno. Sarà un Natale diverso da tutti gli anni, ma non meno autentico”, ha proseguito. “Gli italiani che tornano dall’estero tra il 21 dicembre e il 6 gennaio dovranno sottoporsi alla quarantena, è una misura dissuasiva. Gli impianti sciistici resteranno ...

LegaSalvini : ++ CLAMOROSO. IL NEW YORK TIMES METTE SOTTO PROCESSO CONTE PER LA GESTIONE DELLA PANDEMIA (E LUI SI NEGA) ++ - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Verso stop ristoranti a Natale-Santo Stefano E' la decisione verso cui si starebbe orientando il gover… - princigallomich : Coronavirus, Conte “Dobbiamo scongiurare la terza ondata a gennaio” - TV7Benevento : **Coronavirus: Salvini, 'per Conte critiche e insulti, è Pinocchio'**... - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'non sarà necessario vaccino obbligatorio'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Covid, Conte presenta nuovo dpcm: “Ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio”, ultime notizie Fanpage.it Covid, le misure del governo per limitare i contagi durante le feste

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta Facebook, spiega i dettagli del nuovo Dpcm in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio ...

Presentato dal Premier Conte il nuovo Decreto “Natale”. Stretta sulle festività, no agli spostamenti tra regioni: evitiamo una terza ondata

Emergenza Covid-19. Approvato il nuovo Decreto "Natale". Stretta del governo sulle festività: deciso il blocco degli spostamenti tra le Regioni e il divieto di raggiungere le seconde case. Ecco cosa s ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta Facebook, spiega i dettagli del nuovo Dpcm in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio ...Emergenza Covid-19. Approvato il nuovo Decreto "Natale". Stretta del governo sulle festività: deciso il blocco degli spostamenti tra le Regioni e il divieto di raggiungere le seconde case. Ecco cosa s ...