Coronavirus | Chef Vissani | ' il vaccino? Allo stato attuale non lo farei'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il vaccino? Allo stato attuale non è fattibile, io non lo farei". A dirlo all'Adnkronos è il noto Chef Gianfranco Vissani, commentando l'ipotesi di fare subito il vaccino anti-covid non appena sarà disponibile nel nostro paese. "C'è stato troppo poco tempo per la sperimentazione, ci sono troppe poche certezze -spiega Vissani- E poi su quello italiano? Non si sa, nulla. Noi dobbiamo salvaguardare i figli dei figli che verranno dopo di noi: no, al momento dico no grazie". Il vaccino "non l'ho mai fatto, neanche l'antinfluenzale -aggiunge Vissani- quando l'ha fatto mia madre le ho detto io di smetterlo, perché è una grande presa per il culo".

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il vaccino? Allo stato attuale non è fattibile, io non lo farei". A dirlo all'Adnkronos è il noto chef Gianfranco Vissani, commentando l'ipotesi di fare subito il vaccino a ...

Coronavirus: Vissani, 'su ristoranti se la sono fatta sotto, siamo fanalino di coda'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Ristoranti chiusi la sera anche a Natale? Se la sono fatta sotto. Rientrando dall'estate hanno avuto problemi seri e non hanno voluto rischiare nulla. Peccato però che noi ...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Ristoranti chiusi la sera anche a Natale? Se la sono fatta sotto. Rientrando dall'estate hanno avuto problemi seri e non hanno voluto rischiare nulla. Peccato però che noi ..."