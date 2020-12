umbriajournal_ : Coronavirus: Brusaferro (Iss), 'stiamo avendo risultati ma sfida ancora per mesi' - giuseppeargent3 : @s_brusaferro Coronavirus-vaccini. Bambini ed anziani mai vaccinarsi, i primi perchè si scombussolerà loro il siste… - giuseppeargent3 : @s_brusaferro Coronavirus. Locatelli Pres.Cons.Sup.Sanità: sarà la più grande campagna vaccinale mai avuta. Ed io d… - GiusPecoraro : RT @ERivetta: Coronavirus, brutte notizie: l’annuncio di Brusaferro è appena arrivato - TelemiaLaTv : Coronavirus, Brusaferro: “non è detto che ci sarà una terza ondata di Covid” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brusaferro

E ci aspetta ancora per qualche mese". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, intervenendo alla conferenza stampa on line 'Diritto alla Salute e Covid-19 ...03 DIC - Durante la prima ondata della pandemia sono state rilevate 875 gravidanze di donne positive al SARS-CoV-2 e non è stata segnalata alcuna morte materna, il tasso di cesarei è stato in linea co ...