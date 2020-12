Coronavirus: Bonomi, 'ripresa non scontata, dipenderà da azioni Governo' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dic. (Adnkronos) - "Nonostante le incertezze per il secondo lockdown, la Lombardia è la Regione che presenta le migliori potenzialità di ripresa, ha già intrapreso i cambiamenti tecnologici della digitalizzazione oltre a essere dotata di una resilienza migliore sul piano finanziario e organizzativo". Lo dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, all'evento Smartland. "Tuttavia, questa aspettativa sulla ripresa non è per nulla scontata, molto dipenderà dal'azione del Governo nazionale, dal saper sfruttare le opportunità dei fondi dell'Unione europea e del Pnrr". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dic. (Adnkronos) - "Nonostante le incertezze per il secondo lockdown, la Lombardia è la Regione che presenta le migliori potenzialità di, ha già intrapreso i cambiamenti tecnologici della digitalizzazione oltre a essere dotata di una resilienza migliore sul piano finanziario e organizzativo". Lo dice il presidente di Confindustria, Carlo, all'evento Smartland. "Tuttavia, questa aspettativa sullanon è per nulla, moltodal'azione delnazionale, dal saper sfruttare le opportunità dei fondi dell'Unione europea e del Pnrr".

