Coronavirus, bollettino del 3 dicembre: aumentano i morti (993), 23.225 nuovi contagi, calano le terapie intensive a 3.597 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 1.664.829 mentre le vittime a 58.038. I guariti sono 23.474 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 846.809 Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il totale deiati dall'inizio dell'emergenza sale a 1.664.829 mentre le vittime a 58.038. I guariti sono 23.474 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 846.809

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - SkyTG24 : Covid Lombardia, 30 contagiati in reparti 'puliti' in ospedale di Lodi. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 dicembre: 23.225 nuovi casi e 993 morti - ilVizzarro : Coronavirus, 280 nuovi positivi in Calabria. Il bollettino #calabria #coronavirus #COVID?19 - Adnkronos : ++Coronavirus Calabria, 280 contagi e 12 morti: il bollettino++ -